Инфекционная волна: В Греции подтвердили два новых случая коронавируса

Новости мира:В Греции зафиксировали еще 2 новых случая заражения на коронавирус.

Греция сообщила о двух новых случаях нового коронавируса за последние 24 часа, доведя общее количество подтвержденных случаев в стране до трех, и заявила, что она отменит карнавал в прибрежном городе Патры.

Об этом сообщает Ekathimerini.

Министерство здравоохранения страны сообщило, что в одном из случаев речь идет о родственнике 38-летней женщины из северного города Салоники, которая стала первым подтвержденным случаем в Греции. Эта женщина недавно вернулась из Милана в северной Италии, эпицентра вспышки коронавируса в Европе.

Третий зарегистрирован случай - в Афинах - женщина, которая также посетила северную Италию.

Власти заявили, что среди мероприятий, которые должны быть отменены, - карнавальный парад в прибрежном городе Патры, запланированный на 1 марта.

В четверг правительство Греции усилило меры по борьбе с коронавирусом, поскольку количество новых заражений за пределами Китая впервые опередило новые случаи в стране, где началась вспышка.