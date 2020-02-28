Коронавирус COVID-19 продолжает захватывать Францию

Новости мира:Во Франции рассказали об увеличении количества заболевших коронавирусом.

Во Франции за последние сутки зафиксировали 20 новых случаев заболевания коронавирусом, а общее количество инфицированных увеличилось до 38 человек.

Об этом заявил глава Минздрава Оливье Веран, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

"Это представляет собой значительное увеличение числа заболевших. Этот скачок можно будет объяснить, в частности, после идентификации "нулевого пациента", - сказал Веран.

Министр также заявил, что 12 случаев было диагностировано в департаменте Уаза на севере страны. Среди этих двенадцати новых случаев три были выявлены на военной базе в городе Крей.

"Завтра команда отправится на место для проведения расследования", - отметил Веран в четверг вечером.

Генеральный директор Управления здравоохранения Жером Саломон заявил, что "нулевой пациент" в начале цепи передачи в Уазе пока не был идентифицирован.