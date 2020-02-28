Скачать
Пятница, 28.02.2020
Итоги дня 27 февраля: Победы в биатлоне и эпидемия коронавируса
Итоги дня 27 февраля: Победы в биатлоне и эпидемия коронавируса
Эпидемия коронавируса: сколько в мире больных и умерших
Эпидемия коронавируса: сколько в мире больных и умерших
Голевая "перестрелка": обзор матча Бенфика - Шахтер (Видео)
Голевая "перестрелка": обзор матча Бенфика - Шахтер (Видео)
28 февраля - приметы и обряды в День Онисима
28 февраля - приметы и обряды в День Онисима

Коронавирус добрался еще до двух европейских стран

Коронавирус добрался еще до двух европейских стран
09:32 Сегодня Телеграф

Новости мира:В Нидерландах и Литве зафиксировали первый случай заражения коронавирусом.

В нидерландском Тильбурге выявили первый случай заражения коронавирусом.

Об этом сообщают местные СМИ.

Отмечается, что 50-летний житель Тильбурга недавно провел время в Ломбардии в Италии и вернулся домой с симптомами коронавируса.

Гражданина поместили на карантин в больницу Сент Элизабет в Тильбурге. Представители здравоохранения пытаются отследить, с кем общался больной до того, как у него появились симптомы коронавируса.

Первый случай заражения коронавирусом нового типа также зарегистрировали в Литве.

Об этом сообщили в Минздраве Литвы.

Согласно обнародованным данным, заболевшая гражданка в понедельник, 24 февраля, прилетела из Италии. На данный момент пациентка изолирована в специализированной больнице. У заразившейся нету серьезных симптомов, температура в норме.

Еще в одной стране-соседке Украины обнаружили коронавирус

Как сообщалось, в Министерстве здравоохранения Украины считают, что для нас сейчас более опасно другое заболевание - грипп, прежде всего - из-за низкого процента прививок и самолечения. 

Также в МОЗ отмечают, что в Украине не зафиксировано ни одного факта заражения коронавирусом.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Нидерланды, Литва, Вирус, Коронавирус, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Сон не для пенсионеров: почему пожилым людям лучше спать меньше
02 "Коронавирус ни кого не обойдет": ВОЗ посоветовала странам напрасно не надеяться
03 "Я приду сам": Петр Порошенко о допросе в ГБР
04 "Синдром компьютерных глаз": как не потерять зрение
05 Президент Украины подписал решение о гособоронзаказе до 2023 года
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Вражеские обстрелы на Донбассе: погиб военный, еще один ранен
Обстрелы на Донбассе: погиб военный, еще один ранен
Температурные &quot;качели&quot; и дождь: какой будет погода в последние дни зимы
От -5° до +10° и дождь: какой будет погода в последние дни зимы
Еще в одной стране-соседке Украины обнаружили коронавирус
В Беларуси выявили первый случай коронавируса
Везунчики весны: 5 знаков зодиака, которых ждет удача весной 2020 года
Везунчики весны: 5 знаков зодиака, которых ждет удача весной 2020 года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь