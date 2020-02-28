Коронавирус добрался еще до двух европейских стран

Новости мира:В Нидерландах и Литве зафиксировали первый случай заражения коронавирусом.

В нидерландском Тильбурге выявили первый случай заражения коронавирусом.

Об этом сообщают местные СМИ.

Отмечается, что 50-летний житель Тильбурга недавно провел время в Ломбардии в Италии и вернулся домой с симптомами коронавируса.

Гражданина поместили на карантин в больницу Сент Элизабет в Тильбурге. Представители здравоохранения пытаются отследить, с кем общался больной до того, как у него появились симптомы коронавируса.

Первый случай заражения коронавирусом нового типа также зарегистрировали в Литве.

Об этом сообщили в Минздраве Литвы.

Согласно обнародованным данным, заболевшая гражданка в понедельник, 24 февраля, прилетела из Италии. На данный момент пациентка изолирована в специализированной больнице. У заразившейся нету серьезных симптомов, температура в норме.

Как сообщалось, в Министерстве здравоохранения Украины считают, что для нас сейчас более опасно другое заболевание - грипп, прежде всего - из-за низкого процента прививок и самолечения.

Также в МОЗ отмечают, что в Украине не зафиксировано ни одного факта заражения коронавирусом.