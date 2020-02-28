Скачать
Пятница, 28.02.2020
Итоги дня 27 февраля: Победы в биатлоне и эпидемия коронавируса
Итоги дня 27 февраля: Победы в биатлоне и эпидемия коронавируса
Еще в одной стране-соседке Украины обнаружили коронавирус
Еще в одной стране-соседке Украины обнаружили коронавирус
Голевая "перестрелка": обзор матча Бенфика - Шахтер (Видео)
Голевая "перестрелка": обзор матча Бенфика - Шахтер (Видео)
28 февраля - приметы и обряды в День Онисима
28 февраля - приметы и обряды в День Онисима

Минздрав: Для Украины грипп сейчас более опасен, чем коронавирус

Минздрав: Для Украины грипп сейчас более опасен, чем коронавирус
08:00 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ГПСУ

Новости Украины:У пятерых граждан Украины, которые находятся за рубежом, диагностирован коронавирус.

За границей коронавирус подтвержден у пяти украинцев: четыре случая в Японии и один - в Италии.

В то же время для Украины сейчас более опасно другое заболевание - грипп, прежде всего - из-за низкого процента прививок и самолечения. Об этом в эфире программы "Право на владу" сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. По его словам, в этом сезоне от гриппа в Украине умерли до полусотни человек.

Сезон ОРВИ: в Украине растет число жертв гриппа

"В стране сейчас сезон повышенной заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями. Еженедельно болеет около 200-240 тысяч человек, которым оказывается медицинская помощь. Даже есть летальные случаи. Есть проблема - даже при наличии вакцины от гриппа мы не вакцинируемся. 1,5 -2% населения вакцинируется от гриппа. А грипп и коронавирус, как гриппоподобное заболевание, в первую очередь достаточно неприхотливое, достаточно жесткое к определенным группам риска у людей, у которых есть, например, медицинские проблемы, с хроническими заболеваниями, с заболеваниями иммунной системы, и позднее обращение к врачу во время гриппа или гриппоподобного заболевания может приводить к тому, что врачи не в состоянии будут предоставить качественную и эффективную медицинскую помощь", - сказал Ляшко.

Минздрав: COVID-19 подтвержден у пятерых украинцев за рубежом

Он отметил, что пока внимание приковано к коронавирусу, в Украине только от свиного гриппа умерли 10 человек.

"Для Украины грипп сегодня на первом месте по опасности, поскольку грипп есть, грипп циркулирует и в этом эпидсезоне у нас умерли 43 человека от гриппа. Поэтому от гриппа мы должны защищаться такими же методами, как и от коронавирусной инфекции. В первую очередь, от гриппа есть эффективная защита профилактики, как вакцинация. И пандемический штамм гриппа, так называемого свиного, он входит в состав зоны вакцин и люди должны делать прививки, поскольку это эффективная защита от гриппа, циркулирующего на территории нашего государства", - отметил главный санврач.

Ранее в Минздраве заявили, что Украина не закупает тест-системы на коронавирус в России.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Минздрав, Грипп, ОРВИ, Коронавирус.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Сон не для пенсионеров: почему пожилым людям лучше спать меньше
02 "Коронавирус ни кого не обойдет": ВОЗ посоветовала странам напрасно не надеяться
03 "Я приду сам": Петр Порошенко о допросе в ГБР
04 Президент Украины подписал решение о гособоронзаказе до 2023 года
05 "Синдром компьютерных глаз": как не потерять зрение
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Вражеские обстрелы на Донбассе: погиб военный, еще один ранен
Обстрелы на Донбассе: погиб военный, еще один ранен
Температурные &quot;качели&quot; и дождь: какой будет погода в последние дни зимы
От -5° до +10° и дождь: какой будет погода в последние дни зимы
Минздрав: Для Украины грипп сейчас более опасен, чем коронавирус
Грипп в Украине опаснее, чем коронавирус из Китая
В Google Translate появились новые языки
В Google Translate появились новые языки
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь