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Сезон ОРВИ: в Украине растет число жертв гриппа

Сезон ОРВИ: в Украине растет число жертв гриппа
13:47 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:За неделю ОРВИ заболело 217 тысяч человек, зафиксировано 10 летальных случаев вследствие осложнений после гриппа.

В период с 17 по 23 февраля в Украине зарегистрировано 10 лабораторно подтвержденных летальных случаев из-за осложнений после заболевания гриппом.

Об этом со ссылкой на Центр общественного здоровья сообщает Министерство здравоохранения.

"За прошедшую неделю (17.02-23.02) ОРВИ заболели 217 459 человек, из них 61,3% - дети. Интенсивный показатель заболеваемости составил 568,7 на 100 тысяч населения, что на 19,3% выше эпидемического порога по Украине... За неделю получено сообщение о десяти летальных случаях вследствие осложнений гриппа, что подтверждено методом ПЦР. С начала эпидемического сезона 48 человек умерло от осложнений гриппа. Ни один умерший не был привит от гриппа", - сказано в сообщении.

Отмечается, что по результатам лабораторного исследования методом ПЦР в 25 из 71 образца материалов определены вирусы гриппа: 13 - типа А (Н1) pdm09, 9 - типа А не субтипированного, 3 - типа B.

В течение отчетной недели против гриппа вакцинировано 225 человек, а с начала эпидемического сезона прививки сделали 237 345 человек.

В Харьковской, Луганской, Днепропетровской, Запорожской областях и в г. Киев сохраняется неэпидемический уровень активности гриппа и ОРВИ. Во всех других областях Украины зарегистрирована эпидемическая активность различной интенсивности.

Весьма нестандартно: в Украине решили проблему ОРВИ

В Минздраве напомнили, что превышение эпидемического порога заболеваемости гриппом не означает начала эпидемии гриппа. Чаще всего это типичный для зимнего времени года и вполне ожидаемый эпидемический подъем заболеваемости.

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Вакцина, Грипп, ОРВИ, Заболеваемость гриппом.
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