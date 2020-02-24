Весьма нестандартно: в Украине решили проблему ОРВИ

Новости Украины:Для граждан Украины запускают эффективный онлайн-курс по экстренной помощи при ОРВИ.

На платформе дистанционный курсов Центра общественного здоровья началось обучение по оказанию экстренной помощи при тяжелых острых респираторных вирусных инфекциях (ОРВИ).

Об этом сообщается на сайте Центра общественного здоровья.

"Курс содержит в себе информацию из клинического ведения пациентов с тяжелой острой респираторной инфекцией, в том числе - коронавирусом COVID-19", - сказано в сообщении.

Курс создан на основе материалов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) "Critical Care Severe Acute Respiratory Infection Training".

Это практическое пособие, которое следует взять как руководство медицинским работникам, участвующим в организации интенсивной терапии во время вспышек сезонного вируса гриппа, вируса птичьего гриппа (H5N1, H7N9), MERS-CoV, nCoV и др.

После успешного завершения курса выдается сертификат, который является основанием для начисления баллов в программе непрерывного профессионального развития врачей.

Отмечается, что обучение будет полезно врачам, которые работают в отделениях интенсивной терапии, ведут взрослых и детей с тяжелыми формами ОРВИ, в том числе с тяжелой пневмонией, острым респираторным дистресс-синдромом (ОРДС), сепсисом и септическим шоком.