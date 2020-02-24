Врачи в Киеве зафиксировали снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ на 5%

Новости Украины:В Киеве за прошедшую неделю зафиксировали снижение количества заболеваемости гриппом и ОРВИ.

За прошедшую неделю в Киеве на 4,9% снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ.

Об этом сообщает КГГА.

"Всего в столице наблюдается снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ на 4,9% по сравнению с предыдущей неделей, которое произошло за счет взрослого и детского населения. Так, детей заболели - 9233 (снижение на 4,4%), взрослых - 5358 человек (снижение на 5,8%)", - говорится в сообщении.

Указано, что за восьмую неделю 2020 года зарегистрировано 14 591 больного гриппом и ОРВИ. В общем интенсивность эпидемического процесса находится на низком уровне, который не требует введения дополнительных мер, и ниже базовой линии на 35,6%.

"В структуре заболеваемости дети составляют 63,3%, а на предыдущей неделе - 62,9%. Среди школьников заболеваемость снизилась на 12,7% - зарегистрировано 4122 случая", - рассказал первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

По его словам, в медицинские учреждения за 8-ю неделю госпитализированы 246 человек, из них 170 - дети.

Указано, что с начала эпидсезона вакцинацию против гриппа сделали 51 481 человека.

Также сообщается, что сейчас в Киеве образовательный процесс приостановлен частично в 9 учебных заведениях, в 56 учебных заведениях восстановлен образовательный процесс.