"Сильные ветры и снегопад": В Германии непогода привела к авариям и жертвам, есть пострадавшие

Новости мира:В Германии из-за сильного снегопада несколько человек попали в аварии, одна из пассажирок погибла и восемь пострадали.

Сильные ветры и снегопад рано утром в пятницу, 28 февраля, привели к авариям на юге и юго-западе Германии, которые привели к гибели женщины в автомобиле и ранениям восьми человек в автобусе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на АР.

Женщина погибла в ДТП на заснеженной дороге в Рейнланд-Пфальц. Автобус из Хорватии перевернулся из-за порывистого ветра в Томердингене в Баден-Вюртемберге - травмировались восемь человек, двое - тяжело.

Несколько железнодорожных рейсов были также отменены или в рамках предупредительных мер, или из-за поваленных деревьев.

В четверг футбольный матч Лиги Европы между "Зальцбургом" и "Айнтрахтом" (Франкфурт) ненадолго отложили из-за шторма.

Немецкие синоптики говорят, что зимняя погода скоро закончится, а в выходные температура снова повысится.