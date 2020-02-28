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Пятница, 28.02.2020
В Европе зарегистрировано 774 случая заражения коронавирусом, в Украине - ни одного
В Европе зарегистрировано 774 случая заражения коронавирусом, в Украине - ни одного
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В Европе зарегистрировано 774 случая заражения коронавирусом, в Украине - ни одного

В Европе зарегистрировано 774 случая заражения коронавирусом, в Украине - ни одного
15:05 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:В Украине по состоянию на 28 февраля не зафиксирован ни один лабораторно подтвержденный случай коронавируса Covid-19.

На территории Европы зафиксировано 774 случая заражения коронавирусом COVID-19 в 20 странах. Наибольшее количество больных - в Италии. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"На территории Европейского региона ВОЗ в 20 странах зарегистрировано 774 случая заболевания COVID-19 и 19 летальных случаев", - говорится в сообщении.

В частности, коронавирус зафиксирован в Италии (650 случаев), Германии (26 случаев), Франции (18 случаев), Испании (25 случаев), Великобритании (16 случаев), Швеции (7 случаев), Швейцарии (6 случаев), Норвегии (4 случая), Хорватии, Израиле и Греции (по 3 случая), Австрии, России и Финляндии (по 2 случая), Дании, Румынии, Грузии, Эстонии, Северной Македонии и Бельгии (по одному случаю).

"В Украине ни один лабораторно подтвержденный случай Covid-19 не зафиксирован", - говорится в сообщении.

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Наибольшее количество случаев было зарегистрировано в Италии - 650. В том числе, 17 случаев стали летальными.

В МЗ также отметили, что в Украине есть около 12 тыс. коек в инфекционных стационарах, 2 тыс. врачей-инфекционистов и 5 тыс. медицинских работников, которые работают в инфекционных больницах.

Напомним, что заболевания коронавирусом диагностировали у пяти украинцев. Все они находятся за пределами Украины.

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