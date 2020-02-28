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Коронавирус COVID-19 добрался до Исландии

Коронавирус COVID-19 добрался до Исландии
18:24 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:Первый инфицированный COVID-19 зафиксирован в Исландии.

Министерство здравоохранения Исландии подтвердил первый случай заражения коронавирусом в стране. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местное издание Fréttablaðið и The Reykjavik Grapevine.

Коронавирус был обнаружен у 50-летнего исландца, который недавно вернулся из севера Италии, и который находится в изоляции в госпитале Ландспитали.

"Мужчина не серьезно болен, но дал положительный результат на COVID-19, вирус, который вызывает такие симптомы, как боль, лихорадка и кашель", — сообщили местные врачи.

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Как пишут СМИ, медицинские работники быстро и профессионально отреагировали на новость, начав расследование перемещения инфицированного мужчины между северной Италией и его прибытием в больницу. Таким образом, они пытаются определить возможные пути передачи инфекции.

В то же время национальная полиция и Департамент гражданской защиты Исландии принимают меры, чтобы повысить готовность к борьбе с вирусом. Сообщается, что на данный момент пока не планируется вводить запреты на въезд и выезд из страны.

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Эпидемия, Исландия, Вирус, Коронавирус, Covid-19.
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