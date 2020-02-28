Covid-19 в Германии: Медики зафиксировали уже более полсотни зараженных

Новости мира:В Германии врачи подтвердили уже более 60 случаев заражения на коронавирус.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Германии приблизилось по состоянию на 28 февраля к 60.

Об этом сказала представитель Министерства здравоохранения ФРГ Зузанне Векерс на брифинге в Берлине.

"Около 60", - ответила Векерс на вопрос, сколько людей в Германии имеют положительные тесты.

С вечера четверга до утра пятницы в Институт Роберта Коха из федеральных земель доложили о 27 новых случаях инфицирования, рассказал на отдельном брифинге вице-президент главного заведения по инфекционным заболеваниям, который уполномочен вести и распространять статистику, Ларс Шаде. По его словам, они относятся преимущественно к 3 "инфекционным кластерам": 1 в округе Гайнзберг (земля Северный Рейн-Вестфалия) и 2 - на земле Баден-Вюртемберг. Единичные случаи зафиксированы в Баварии, Гессене и Гамбурге.

О ситуации в Гамбурге рассказала журналистам глава комитета по охране здоровья местного сената Корнелия Прюфер-Шторкс. Речь идет о детском враче университетской клиники Гамбург-Эппендорф, который до этого побывал в отпуске в Тироле. Мужчина после возвращения имел контакт по меньшей мере с 50 людьми, включая 16 детей в возрасте до 6 лет. Все его пациенты, их родственники и знакомые будут оставаться на домашнем карантине 14 дней. Двенадцати врачам и другим сотрудникам клиники также придется побывать в вынужденном отпуске.

Из 16 заболевших, о которых было известно до 25 февраля, 15 уже выписались из больниц.

Как сообщалось ранее, по состоянию на 28 февраля 2020 года в мире зарегистрировано 83 399 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 2 858 летальных. Выздоровели уже 36 659 человек.

В частности, на территории Европы зарегистрировано 774 случая заболевания Covid-19 в 19 странах.