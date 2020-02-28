Скачать
Пятница, 28.02.2020
В Европе зарегистрировано 774 случая заражения коронавирусом, в Украине - ни одного
В Европе зарегистрировано 774 случая заражения коронавирусом, в Украине - ни одного
Рябошапка обозначил сроки аттестации региональных прокуроров
Рябошапка обозначил сроки аттестации региональных прокуроров
Шахтер узнал соперника в 1/8 финала Лиги Европы
Шахтер узнал соперника в 1/8 финала Лиги Европы
Канада перестанет обеспечивать принца Гарри и Меган Маркл охраной
Канада перестанет обеспечивать принца Гарри и Меган Маркл охраной

Covid-19 в Германии: Медики зафиксировали уже более полсотни зараженных

Covid-19 в Германии: Медики зафиксировали уже более полсотни зараженных
16:43 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:В Германии врачи подтвердили уже более 60 случаев заражения на коронавирус.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Германии приблизилось по состоянию на 28 февраля к 60.

Об этом сказала представитель Министерства здравоохранения ФРГ Зузанне Векерс на брифинге в Берлине.

"Около 60", - ответила Векерс на вопрос, сколько людей в Германии имеют положительные тесты. 

Коронавирус пересек океан: зараженного нашли в Мексике 

С вечера четверга до утра пятницы в Институт Роберта Коха из федеральных земель доложили о 27 новых случаях инфицирования, рассказал на отдельном брифинге вице-президент главного заведения по инфекционным заболеваниям, который уполномочен вести и распространять статистику, Ларс Шаде. По его словам, они относятся преимущественно к 3 "инфекционным кластерам": 1 в округе Гайнзберг (земля Северный Рейн-Вестфалия) и 2 - на земле Баден-Вюртемберг. Единичные случаи зафиксированы в Баварии, Гессене и Гамбурге.

О ситуации в Гамбурге рассказала журналистам глава комитета по охране здоровья местного сената Корнелия Прюфер-Шторкс. Речь идет о детском враче университетской клиники Гамбург-Эппендорф, который до этого побывал в отпуске в Тироле. Мужчина после возвращения имел контакт по меньшей мере с 50 людьми, включая 16 детей в возрасте до 6 лет. Все его пациенты, их родственники и знакомые будут оставаться на домашнем карантине 14 дней. Двенадцати врачам и другим сотрудникам клиники также придется побывать в вынужденном отпуске. 

Из 16 заболевших, о которых было известно до 25 февраля, 15 уже выписались из больниц.

В Европе зарегистрировано 774 случая заражения коронавирусом, в Украине - ни одного

Как сообщалось ранее, по состоянию на 28 февраля 2020 года в мире зарегистрировано 83 399 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 2 858 летальных. Выздоровели уже 36 659 человек.

В частности, на территории Европы зарегистрировано 774 случая заболевания Covid-19 в 19 странах.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Германия, Заболевание, Инфекция, Заражение, Коронавирус.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Везунчики весны: 5 знаков зодиака, которых ждет удача весной 2020 года
02 Сон не для пенсионеров: почему пожилым людям лучше спать меньше
03 "Коронавирус никого не обойдет": ВОЗ посоветовала странам напрасно не надеяться
04 Зафиксирован мощнейший взрыв во Вселенной
05 Как снизить холестерин без лекарств?
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Интернет для всех: в Минцифры рассказали о планах на следующие 3 года
Интернет для всех: в Минцифры рассказали о планах на следующие 3 года
СМИ: Украинка &quot;подхватила&quot; в Италии коронавирус
СМИ: Украинка "подхватила" в Италии коронавирус
Небывалые суммы: в Украине продолжает расти реальная зарплата
В Украине продолжает расти реальная зарплата
Docudays UA 2020: Олег Сенцов стал членом жюри международного кинофестиваля
Docudays UA 2020: Олег Сенцов стал членом жюри международного кинофестиваля
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь