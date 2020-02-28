Коронавирус пересек океан: зараженного нашли в Мексике

Новости мира:У жителя Мексики обнаружен коронавирус.

Власти Мексики зафиксировали первый в стране случай заражения новым коронавирусом.

Об этом сообщил в пятницу заместитель министра здравоохранения латиноамериканской страны Уго Лопес на пресс-конференции, которая транслировалась в Twitter, пишет ТАСС.

"Сегодня у нас уже есть один подтвержденный случай коронавируса", - сказал он.

По словам чиновника, состояние пациента стабильное, он переносит вызванное вирусом заболевание "в легкой форме". По данным газеты "Миленио", речь идет о 35-летнем гражданине Италии, который проходит лечение в Национальном институте респираторных заболеваний в Мехико.

Лопес отметил, что мексиканские власти проверяют состояние всех, с кем заболевший мог вступать в контакт после заражения.

Как сообщалось ранее, в конце декабря власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19.

Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель. На территории Европы зарегистрировано 774 случая заражения коронавирусом COVID-19 в 20 странах.

В Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая COVID-19 не зафиксировано.