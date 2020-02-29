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Люксембург стал первой страной с бесплатным общественным транспортом

Люксембург стал первой страной с бесплатным общественным транспортом
09:57 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новости мира:Расходы в размере 41 млн евро будут покрыты за счет налоговых сборов.

В Люксембурге с субботы, 29 февраля, весь общественный транспорт - железные дороги (за исключением проезда в первом классе), автобусы (кроме ряда ночных рейсов) и трамваи - стал бесплатным. Об этом сообщает AFP и DW.

Как пояснили в министерстве устойчивого развития герцогства, в структуру которого входит департамент транспорта, подобные меры ранее принимались отдельными городами, но впервые они распространились на всю территорию отдельно взятой страны.

По замыслу властей этот шаг призван разгрузить дороги от автомобилей. Ежедневно около 200 тысяч человек из Германии, Франции, Бельгии ездят на работу в Люксембург.

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Перемены, которые власти назвали "важной социальной мерой", затронут почти 40 процентов домохозяйств. Обеспечение полностью бесплатного проезда потребует дополнительных расходов в размере 41 млн евро в год, которые будут получены за счет налоговых сборов.

Население страны составляет 607 тысяч человек.

Напомним, из-за угрозы наводнения в Великобритании эвакуировали жителей одного из городов.

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Европа, Трамваи, Люксембург, Поезда, Общественный транспорт.
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