Скачать
Суббота, 29.02.2020
Полгода работы Рады: Кто из нардепов не подал ни одного законопроекта?
Полгода работы Рады: Кто из нардепов не подал ни одного законопроекта?
Талибан пошел на мировую с США: в Катаре подписали историческое соглашение
Талибан пошел на мировую с США: в Катаре подписали соглашение
"Война только началась": Уайлдер обратился к Фьюри
"Война только началась": Уайлдер обратился к Фьюри
Календарь питания в Великий пост 2020 на каждый день
Календарь питания в Великий пост 2020 на каждый день

"Китайцы едят живых мышей": Пекин не согласен и требует извинений

"Китайцы едят живых мышей": Пекин не согласен и требует извинений
15:31 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Твиттер

Новости мира:Один из итальянских губернаторов заявил, что китайцы едят живых мышей.

Губернатору итальянского региона Венето, который является одним из наиболее пострадавших от коронавируса в стране, пришлось извиняться за слова о "китайцах, которые едят живых мышей" после критики Пекина. Об этом сообщает итальянская газета Corriere della Sera.

Выступая в эфире телевидения в пятницу, Лука Зая обвинил китайцев в плохих стандартах гигиены, поставив в пример итальянцев.

"Знаете ли вы, почему у нас 116 положительных результатов через неделю, из которых в 63 человек нет симптомов, а в больницах только 28? Благодаря гигиене наших людей, венецианцев и итальянских граждан, культурным навыкам, такие как ходить в душ, мыться, мыть часто руки ", - сказал он.

СМИ: дату саммита АСЕАН перенесли из-за коронавируса

"Это культурный факт, что Китай заплатил большую цену за эту эпидемию, потому что мы видели, как они все едят живых мышей или подобные вещи", - добавил он.

На его слова мгновенно отреагировало посольство Китая в Риме.

"В такой критический момент, когда Китай и Италия вместе борются с эпидемией, итальянский политик клевещет на китайский народ. Это беспричинная атака, которая поражает нас", - заявил посольство.

Политические оппоненты губернатора также осудили его слова, заявив, что они повредят отношениям между двумя странами.

В субботу Лука Зая извинился и заявил, что никого не хотел обидеть.

Коронавирус в Италии: когда Генконсульство Украины в Милане возобновит работу

"Мне жаль, что кто-то начал спор по этому поводу, я никогда не говорил, что китайцы не моются. И я прошу прощения, если я обидел чьи-то чувства ... Я хотел сказать, что когда дело доходит до здоровья и безопасности продуктов питания, контроль меняется от страны к стране", - отметил политик.

По последним данным, общее количество подтвержденных случаев заболевания в Италии выросло почти до 900 - это самое большое количество в Европе. В Китае вирусом заразились почти 80 000 человек.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Италия, Скандал, Губернатор, Венето, Коронавирус, Лука Зая.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Повышенное давление: каких продуктов нужно избегать
02 Какие продукты сжигают жир на животе?
03 Органы, которые больше всего страдают от недостатка воды в организме
04 Эрдоган попросил Путина не вмешиваться в противостояние турецких и сирийских войск
05 Стипендии не будет: В Украине на месяц задержат выплаты для студентов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Беларуси запретят одноразовую посуду в общепитах
В Беларуси запретят одноразовую посуду в общепитах
Раскрыта новая схема мошенничества с подделкой сим-карт: подробности
Раскрыта новая схема мошенничества с подделкой сим-карт
Папа Римский заболел и отменяет аудиенции: в Ватикане не говорят о коронавирусе
Папа Римский заболел и отменяет аудиенции
Прототип корабля Starship лопнул при испытаниях в Техасе (Видео)
Прототип корабля Starship лопнул при испытаниях в Техасе (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь