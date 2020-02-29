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СМИ: дату саммита АСЕАН перенесли из-за коронавируса

СМИ: дату саммита АСЕАН перенесли из-за коронавируса
13:56 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Соединенные Штаты отложили саммит АSEАN из-за эпидемии COVID-19.

Вашингтон принял решение отложить саммит лидеров государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), который должен был состояться 14 марта в Лас-Вегасе, из-за эпидемии коронавируса.

Об этом сообщает CGTN со ссылкой на собственные источники.

"США решили отложить встречу лидеров стран Юго-Восточной Азии, которая должна была состояться 14 марта, из-за опасений по поводу распространения коронавируса", - сообщили двое американских чиновников.

Решение принималось из-за опасения, что коронавирус распространится в США, поскольку многие страны сообщают о новых вспышках инфекции, объявляют об ограничении путешествий, а мировые фондовые рынки продолжают падать. Чиновник добавил, что США ценят отношения со странами-членами АСЕАН и ожидают будущих встреч.

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Ранее Президент США Дональд Трамп пригласил лидеров 10 стран-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) на саммит в Лас-Вегасе после того, как он не принял участие в саммите организации в Бангкоке в ноябре прошлого года.

Всего в мире по состоянию на 29 февраля зарегистрировано 85187 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 2924 - летальные. Выздоровели уже 39545 человек.

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На территории Европы зарегистрировано 1123 случаев заболевания Covid-19 в 27 странах (Италия - 888, Германия - 57, Франция - 57, Испания - 32, Великобритания - 19, Хорватия - 5, Австрия - 5, Россия - 2, Финляндия - 2, Швеция - 11, Израиль - 5, Швейцария-10, Греция-4, Грузия - 3, Норвегия- 6, Румыния - 3, Нидерланды - 2, Эстония, Северная Македония, Бельгия, Азербайджан, Исландия, Литва, Сан Марино, Туркменистан, Беларусь - по одному случаю).

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США, Эпидемия, АСЕАН, Коронавирус.
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