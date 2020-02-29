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Коронавирус в Германии: заболели четверо детей

Коронавирус в Германии: заболели четверо детей
17:40 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:Четверо детей в Германии заразились коронавирусом.

В федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия на западе Германии подтверждены четыре случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2 среди детей.

Как собщает Deutsche Welle, все четыре ребенка являются воспитанниками детского сада в округе Хайнсберг, одна из воспитательниц которого заболела вызываемой коронавирусом пневмонией COVID-19, сообщили окружные власти в субботу, 29 февраля, после заседания кризисного штаба.

Согласно этой информации, все заболевшие дети находятся в удовлетворительном состоянии, у них лишь легкие симптомы простудного заболевания. Таким образом в общей сложности число пациентов с коронавирусом в Хайнсберге выросло до 60.

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Кроме того, коронавирус подтвержден у воспитателя продленки в одной из начальных школ Бонна. 23-летний мужчина с легкими симптомами заболевания находится под домашним карантином. Школа, в которой учатся около 185 детей, закрыта на две недели, школьников тестируют на наличие коронавируса.

По всей видимости, сотрудник школы заразился от первого пациента с SARS-CoV-2 в Хайнсберге во время карнавального мероприятия. После окончания карнавальных выходных в среду, 26 февраля, он вернулся в Бонн и работал с детьми. На следующий день мужчина почувствовал себя плохо и не вышел на работу, а в пятницу у него были взяты пробы на анализ.

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Также 29 февраля стало известно о еще одном случае заражения коронавирусом в Северном Рейне - Вестфалии. В городе Люденшайд возбудитель обнаружен у учителя коррекционной школы, сообщает dpa со ссылкой на представителя местных властей. Школа, в которой работают 20 учителей и учатся 95 детей, закрыта до конца следующей недели.

Заболевший учитель также был участником карнавального праздника в Хайнсберге, с которым связаны все до сих пор выявленные случаи коронавируса в наиболее населенной федеральной земле Германии.

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25 февраля стало известно о первом случае коронавируса на западе ФРГ. 47-летний мужчина из Хайнсберга находится до сих пор в критическом состоянии. Его жена, у которой также был выявлен коронавирус, работает воспитательницей в детском саду. Ранее супруги посещали карнавальное заседание в Хайнсберге, многие участники которого позже также заболели.

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Германия, Эпидемия, Коронавирус.
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