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В Италии уже более 1000 человек заразились коронавирусом

В Италии уже более 1000 человек заразились коронавирусом
23:59 Сб, 29 Февраль 2020 Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости мира:В Италии на данный момент коронавирусом заболели 1049 человек.

В Италии количество зараженных коронавирусом возросло до 1049 человек, 29 из них умерли.

Об этом информирует ANSA.

"На данный момент коронавирусом заболели 1049 человек. 29 человек погибли в результате болезни и 50 поправились по всей Италии", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, по состоянию на 29 февраля в мире зарегистрированы 85 187 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 2 924 - летальные. Выздоровели уже 39 545 человек.

На территории Европы было зарегистрировано 1 123 случаев заболевания Covid-19 в 27 странах.

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Италия, Вирус, Коронавирус.
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