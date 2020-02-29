В Италии уже более 1000 человек заразились коронавирусом

Новости мира:В Италии на данный момент коронавирусом заболели 1049 человек.

В Италии количество зараженных коронавирусом возросло до 1049 человек, 29 из них умерли.

Об этом информирует ANSA.

"На данный момент коронавирусом заболели 1049 человек. 29 человек погибли в результате болезни и 50 поправились по всей Италии", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, по состоянию на 29 февраля в мире зарегистрированы 85 187 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 2 924 - летальные. Выздоровели уже 39 545 человек.

На территории Европы было зарегистрировано 1 123 случаев заболевания Covid-19 в 27 странах.