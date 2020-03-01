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СМИ распространяют фейк о болезни Папы Римского коронавирусом

СМИ распространяют фейк о болезни Папы Римского коронавирусом
05:31 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:СМИ разместили фейковую новость о заболевании коронавирусом Папы Римского.

В мировых СМИ распространили фейк о якобы подтверждении пресс-службой Ватикана заражения Папы Римского Франциска коронавирусом, который свирепствует в Италии.

Об этом сообщает телеканал "112 Украина".

"Понтифик действительно приболел, но не коронавирусом Covid-2019. Источником дезинформации стало издание MCM News", - говорится в сообщении.

Журналисты британской газеты The Independent выяснили, что на сайт, который является первоисточником, осуществили хакерскую атаку и разместили фейковую новость о Папе. Официально известно, что Папа Римский в течение трех последних дней, из-за небольшого недомогания, отменяет официальные мероприятия и аудиенции, но в Ватикане не объясняют, чем заболел Понтифик.

Папа Римский заболел и отменяет аудиенции: в Ватикане не говорят о коронавирусе

Также известно, что вчера, 28 февраля, Папа Римский отслужил утреннюю мессу. Кроме того, экс-сотрудница ЦРУ Синди Отис выяснила, что первоисточник новости был зарегистрирован в Китае в 2016 году, а регистрационные данные были изменены лишь три дня назад. Сам же материал был написан достаточно небрежно и, наверняка, при помощи Google Translate. Она также заявила, что ни одно уважаемое новостное издание не публиковало новости о заболевании Понтифика коронавирусом.

Напоминаем, что по последним данным в Италии зафиксировано 1 128 случаев заражения коронавирусом. Из них 29 человек умерли и 46 - вылечились.

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Ватикан, Папа Римский, Коронавирус, Фэйк.
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