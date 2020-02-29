Папа Римский заболел и отменяет аудиенции: в Ватикане не говорят о коронавирусе

Новости мира:Папа Римский Франциск пропустил запланированную мессу для начала Великого поста из-за болезни.

Папа Римский Франциск на протяжении трех дней подряд отменяет официальные мероприятия и аудиенции из-за недомогания, сообщает Associated Press.

Агентство отмечает, что за семь лет понтифик ни разу не отменял так много официальных аудиенций и мероприятий подряд из-за недомогания. Тем не менее, он принимает людей лично и продолжает работу в своей резиденции, отметили в пресс-службе Ватикана.

В Ватикане не поясняют, какого именно характера недомогание у Папы римского.

По данным Всемирной организации здравоохранения, коронавирусом в Италии заразились почти 700 человек. Известно о 17 смертельных случаях. Всего в европейском регионе зафиксировано более 800 случаев инфицирования вирусом.

Всего в мире по состоянию на 29 февраля зарегистрировано 85187 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 2924 - летальные. Выздоровели уже 39545 человек.

На территории Европы зарегистрировано 1123 случаев заболевания Covid-19 в 27 странах (Италия - 888, Германия - 57, Франция - 57, Испания - 32, Великобритания - 19, Хорватия - 5, Австрия - 5, Россия - 2, Финляндия - 2, Швеция - 11, Израиль - 5, Швейцария-10, Греция-4, Грузия - 3, Норвегия- 6, Румыния - 3, Нидерланды - 2, Эстония, Северная Македония, Бельгия, Азербайджан, Исландия, Литва, Сан Марино, Туркменистан, Беларусь - по одному случаю).

В Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая Covid-19 не зафиксировано, подчеркнули в Минздраве.