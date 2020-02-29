Эпидемия в Китае: число жертв коронавируса превысило 2,8 тысячи

Новости мира:В Китае за сутки зарегистрировано 47 новых случаев смерти из-за коронавируса, общее число жертв превысило 2,8 тыс.

В Китае за истекшие сутки зарегистрировано 47 случаев летального исхода от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса (COVID-19), и выявлено 427 новых заболевших, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР.

С декабря число жертв коронавируса составило 2,835 тыс. человек, зарегистрировано 79,251 тыс. случаев заболевания.

В эпицентре распространения инфекции провинции Хубэй за сутки скончались 45 человек, один - в Пекине, один - в провинции Хэнань.

С декабря прошлого года жертвами коронавируса в Хубэе стали 2,727 тыс. человек, заболели 66,337 тыс. человек. По состоянию на вечер пятницы, 28,9 тыс. человек вылечились и выписаны из больниц.

Всего на материковой части страны в настоящее время в медучреждениях проходит курс лечения 37,4 тыс. человек, состояние более 7,66 тыс. больных оценивается как тяжелое.

В то же время, более 39 тыс. человек выздоровели и покинули медучреждения.

На китайских территориях вне материковой части с декабря прошлого года зарегистрировано 138 случаев заболевания: в Гонконге - 94 (при двух случаях смертельного исхода), в Макао - 10, на Тайване - 34 (один случай смерти).