На парламентских выборах в Словакии победила оппозиция: результаты экзит-полов

Новости мира:По результатам экзит-полов на выборах в Словакии побеждает оппозиция.

Оппозиционная партия OLaNO победила на выборах в парламент Словакии.

Такие данные обнародовал экзит-пол вечером 29 февраля, сообщает AFP.

Как пишет Aktuality, за OLaNO отдало голоса 25,8% словаков, тогда как за партию власти Smer-SD - лишь 14,9% избирателей.

Третью и четвертую строчку занимают либеральные партии: "Прогрессивная Словакия", выходцем из которой является действующая президент Зузанна Чапутова (9,3%) и "Свобода и солидарность" (8,3%).

Также в парламент проходят партия экс-президента Андрея Косички "Для людей" (Za ľudí, 7,8%), популистское движение "Мы семья" (7,5%) и консерваторы из KDH (5,1%).

Напомним: проведенные накануне выборов опросы не продемонстрировали явного преимущества какой-либо из политсил, однако поддержка ультранационалистической партии сравнительно возросла.

В парламенте Словакии 150 депутатских мест. Сейчас самая большая фракция в парламенте (48 мест) - у социал-демократической партии Smer, к которой принадлежит действующий премьер-министр Петер Пеллегрини (вступил в должность в марте 2018 года). Впрочем, после массовых протестов в стране из-за убийства журналиста-расследователя Яна Кучака, поддержка правящей партии резко снизилась.