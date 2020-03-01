Скачать
Воскресенье, 01.03.2020
В Минцифры поделились планами по поддержке украинских стартапов
В Минцифры поделились планами по поддержке украинских стартапов
Политика оккупации: что происходило в Украине 1 марта 2014 года
Политика оккупации: что происходило в Украине 1 марта 2014 года
"Перед сборами вырубился": экс-игрок Днепра о том, чем завершились посиделки в бане (Видео)
"Перед сборами вырубился": экс-игрок Днепра о том, чем завершились посиделки в бане (Видео)
Сегодня Прощеное воскресенье: как нужно просить прощение
Сегодня Прощеное воскресенье: как нужно просить прощение

Оппозиция у руля: как прошли парламентские выборы в Словакии

Смотрите фото (3)
Оппозиция у руля: как прошли парламентские выборы в Словакии
11:19 Сегодня Телеграф Украинская правда

Новости мира:Блок президента, премьер и все венгры сенсационно проиграли выборы.

По результатам подсчета голосов на парламентских выборах соседнюю Словакию ждет полная перезагрузка власти: коалицию создадут оппозиционные партии.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Результаты голосования (сейчас подсчитано 99,59% бюллетеней) в Словакии существенно разошлись с прогнозами социологов, также есть принципиальные различия с результатами экзит-пола.

Первое место, как и ожидалось, получили словацкие популисты - оппозиционная партия OľaNO ("Обычные люди и независимые личности"), которая существенно увеличивала рейтинг в последнее время. По предварительным данным подсчет голосов они получают 25,02% голосов, или 53 мандата в парламенте (всего в Словакии 150 депутатов). Из-за огромного отрыв от потенциальных партнеров по коалиции эта партия наверняка получит должность премьер-министра.

В частности, вне парламента остались обе венгерские партии, чего еще никогда не было в истории Словакии (венгерское меньшинство составляет около 10% населения страны).

Еще одной сенсацией стало поражение блока партий "Прогрессивная Словакия" и "Вместе" созданного при поддержке действующего президента Словакии Зузанны Чапутовой. Он набрал 6 95%, в то время как проходной барьер для партийных блоков - 7%. Ни один опрос, а также экзитпол не ставили под сомнение попадание соратников Чапутовой в парламент. Ожидалось, что она войдет в новую коалицию.

Словаки на выборах могут свергнуть многолетнюю партию власти

Третье место заняла еще одна популистская партия "Мы-семья", она получила 8,24% (17 мест в парламенте). Четвертые - пророссийские ультранационалисты L'SNS с 7,97% (тоже 17 мест). Замыкают список парламентских партий либертарианская "Свобода и солидарность" (6,21%, 13 мест) и партия экс-президента Андрея Киски "Для людей" (5,76%, 12 мест)

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Выборы, Словакия, Парламентские выборы.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Будет ли повышение пенсий с 1 марта: что говорят в Пенсионном фонде
02 Авианосец ВМС США вошел в Средиземное море
03 Javelin для Украины: Кулеба поблагодарил США
04 Прощеное воскресенье 2020: что нельзя делать в этот день
05 Когда употреблять картофель категорически не рекомендуется
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Индексация пенсий и поездки в РФ: какие изменения ждут украинцев с 1 марта
Какие изменения ждут украинцев с 1 марта
Война тепла и холода: прогноз погоды на первый день весны
Прогноз погоды на первый день весны
Боевики продолжают эскалацию на Донбассе
Боевики продолжают эскалацию на Донбассе
СМИ: Певец Лиам Пейн разорвал отношения с наследницей техасского миллионера
СМИ: Певец Лиам Пейн разорвал отношения с наследницей техасского миллионера
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь