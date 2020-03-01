Более 13 тысяч мигрантов собрались на границе Турции с ЕС

Новости мира:Мигранты провели всю ночь на улице, когда температура опустилась почти до нуля и был сильный ветер.

Более 13 тысяч мигрантов собрались на греко-турецкой границе в ночь на воскресенье, 1 марта.

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Международную организацию по миграции (МОМ).

"Начиная с 29 февраля сотрудники организации работали на 212-километровой границе между Турцией и Грецией и зафиксировали не менее 13 тысяч человек, собравшихся возле официальных пунктов пропуска и неформальных пограничных переходов группами от нескольких десятков до более трех тысяч человек", - говорится в сообщении.

По данным сотрудников МОМ, мигранты приезжали на границу на машинах, такси, в автобусах из Стамбула. Большинство из них - это мужчины. "Впрочем, мы также видим много семей, путешествующих с маленькими детьми", - отметил глава МОМ в Турции Ладфо Гвилава.

Ночью сотрудники организации раздавали еду и вещи первой необходимости. Отмечается, что в то время температура опустилась почти до нуля градусов, а ветер был достаточно сильным.

Между тем министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу в ночь на воскресенье написал в Twitter, что 47113 мигрантов уже якобы пересекли границу через провинцию Эдирне.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что страна открыла свои границы с ЕС для сирийских беженцев.

Между тем полиция Греции усиливает пограничные пункты пропуска с Турцией. На пяти островах в Греции местные жители протестуют против строительства новых лагерей для мигрантов.

Напомним, Греческая полиция применила слезоточивый газ к мигрантам на границе с Турцией.