"Пропаганда в СМИ": В Турции полиция задержала трех журналистов РФ

Новости мира:Полицейские в Турции задержали журналистов пропагандистской медиа-группы РФ.

Полиция задержала трех журналистов турецкого бюро российского пропагандистского новостного агентства Sputnik, на которых ранее было совершено нападение в Анкаре. Об этом сообщает в воскресенье местная газета Sözcü.

Как утверждает издание, причиной для задержания репортеров стала публикация на сайте агентства под заголовком "Украденная провинция": почему Франция передала Турции часть Сирии 80 лет назад". Этот регион отошел к Турции в 1939 году по договоренности с Францией, которая в то время управляла Сирией в качестве подмандатной территории.

В 1936 году турецкое правительство подало жалобу в Лигу наций, в которой требовало включения Хатая в состав Турции. В ноябре того же года ему был предоставлен статус автономии в составе Французской Сирии. В 1938 году французскими властями была проведена перепись населения и по её результатам были установлены национальные квоты в представительном собрании (санжак) Хатая: 22 места для турок, девять для арабов-алавитов, пять для армян, два для арабов-суннитов, два для арабов-христиан.

Собрание было избрано летом 1938 года, а 2 сентября 1938 года оно провозгласило независимую Республику Хатай. Название было предложено Кемалем Ататюрком. В 1939 году после всенародного референдума Хатай стал вилайетом Турции.

Поздно вечером в субботу главный редактор агентства Симоньян сообщила, что неизвестные ворвались в квартиры трех сотрудников турецкого бюро Sputnik в Анкаре, угрожая и обвиняя в предательстве родины в связи с их работой в российском СМИ. По ее данным, в каждой из нападавших организованных групп было порядка 10 человек. Главный редактор отметила, что злоумышленники выкрикивали различные антироссийские лозунги. По информации на сайте агентства, при нападении никто не пострадал. Злоумышленникам удалось скрыться до прибытия полиции.