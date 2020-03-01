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Победил "Зеленский": в Словакии подсчитали 100% бюллетеней

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Победил "Зеленский": в Словакии подсчитали 100% бюллетеней
14:23 Сегодня Телеграф Украинская правда

Новости мира:Первые парламентские выборы в Словакии после убийства журналиста Куцияка выиграла протестная партия "Обычные люди и независимые личности".

По итогам подсчета 100% бюллетеней на парламентских выборах в Словакии победу одержала популистская оппозиционная партия OľaNO ("Обычные люди и независимые личности") - 25,03% голосов (53 мандата).

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Dennikn.sk.

С 3,16% голосов в новый парламент не прошла пророссийская Словацкая национальная партия (SNS), которая получила 8,6% на выборах 2016 года и была партнером в правительственной коалиции.

Действующий спикер парламента Словакии Андрей Данко, член SNS, выступает против политики ЕС в отношении РФ и сохраняет активный контакт со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

SNS заблокировала имплементацию обновленных стратегий безопасности и обороны Словакии летом 2018 года. Причиной такого шага стали некоторые пункты, где Россия охарактеризована как агрессивная страна.

Действующая партия власти SMER-SD, которая руководила государством с 2006 года (с непродолжительным перерывом в 2010-12 годах), получила второе место с показателем в 18,29% (38 мандатов).

Третье место заняла еще одна популистская партия Sme rodina ("Мы-семья"), она получила 8,24% (17 мест в парламенте).

Четвертые - ультранационалисты L'SNS с 7,97% (тоже 17 мест). Эту партию, как и SNS, называют пророссийской.

Блок партий "Прогрессивная Словакия" и "Вместе", созданный при поддержке действующего президентка Словакии Зузанны Чапутовой, набрал 6,97%, однако проходной барьер для партийных блоков - 7%.

Оппозиция у руля: как прошли парламентские выборы в Словакии

Замыкают список парламентских партий либертарианская "Свобода и солидарность" (6,22%, 13 мест) и партия экс-президента Андрея Киски "Для людей" (5,77%, 12 мест).

Вне парламента остались обе венгерские партии, чего еще никогда не было в истории Словакии (венгерское меньшинство составляет около 10% населения страны).

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