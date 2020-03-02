Итальянская эпидемия: На Сардинии обнаружили первый случай коронавируса

Новости мира:На итальянском острове Сардиния зафиксировали первый случай заражения на коронавирус.

Первый случай заражения новым коронавируса зафиксирован на итальянском острове Сардиния.

Об этом в понедельник сообщил телеканал Sky TG24 со ссылкой на местные власти.

Отмечается, что заболевший мужчина был госпитализирован в больницу Кальяри. Как указали власти Сардинии, ожидается официальное подтверждение со стороны Высшего института здоровья.

Первые локальные вспышки заболевания в Ломбардии в районе города Лоди под Миланом, а также в населенном пункте Во (область Венето) были зафиксированы 21 февраля. Затем случаи заражения были выявлены и в других северных областях — Пьемонте и Эмилии-Романье. Отдельные случаи зафиксированы почти во всех областях страны, включая столичную Лацио. Всего число инфицированных достигло более 1,6 тысяч человек. 34 пациента умерли, однако факты смерти от коронавируса должны быть еще подтверждены.