День туризма в Ирландии: Более 100 достопримечательностей станут бесплатными

Новости мира:В Ирландии 17 апреля будет действовать акция в честь дня национального туризма.

По случаю первого национального дня туризма более сотни достопримечательностей Ирландии станут бесплатными для посетителей. Акция будет действовать лишь 17 апреля.

Чтобы попасть куда-то бесплатно, нужно забронировать билет на сайте инициативы. Количество мест ограничено, пишет Irish Times.

Часть достопримечательностей уже помечена ярлыком "sold out".

В акции участвуют замки, старые тюрьмы, пивоварни, природные достопримечательности и другие туристические места Изумрудного острова.

Идея дня туризма, который организует Ирландская конфедерация индустрии туризма и Fáilte Ireland, заключается в том, чтобы показать местным и иностранцам, какими аттракциями богата страна.

Сейчас в туристическом секторе Ирландии заняты 260 тысяч человек (10 % работающих людей). Каждый год сюда приезжает почти 10 миллионов иностранных путешественников. В 2019-м туризм принес в экономику страны около 7,5 млрд евро.