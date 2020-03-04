Борис Джонсон уйдет в декретный отпуск

Новости мира:Борис Джонсон намерен принять родительский отпуск после рождения ребенка.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон собирается взять декретный отпуск после рождения ребенка у его партнерши Керри Саймондс. Об этом сообщает The Guardian.

"Борис Джонсон намерен принять родительский отпуск после рождения ребенка вместе со своей партнершей Керри Саймондс этим летом", - говорится в сообщении.

Отвечая на вопрос во время пресс-конференции, Джонсон сказал, что, вероятно, воспользуется своим правом на две недели отпуска в связи с рождением ребенка.

Доминик Рааб, первый госсекретарь и министр иностранных дел, может возглавить правительство при отсутствии Джонсона.

Ранее Джонсон и его подруга объявили о своей помолвке и будущем пополнении в семье. Таким образом, 55-летний Джонсон станет первым премьер-министром за последние 250 лет, который вступит в брак во время пребывания в должности.