Арьев просит Разумкова обеспечить завтра продажу попкорна в буфете ВР

Новости Украины:Владимир Арьев просит обеспечить наличие и продажу попкорна в буфете во время пленарных заседаний 4 марта.

Народный депутат из фракции «Европейская солидарность» Владимир Арьев просит председателя Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова обеспечить продажу попкорна в буфете парламента на время внеочередного пленарного заседания, которое состоится завтра, 4 марта. Фото своего обращения он опубликовал в Facebook.

”Просим Вас дать поручение руководителю аппарата ВРУ Штучному В.В. срочно обеспечить наличие и продажу попкорна в заведениях питания Верховной Рады во время пленарных заседаний 4 марта”, - говорится в тексте его обращения.

28 февраля президент Владимир Зеленский направил председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову письмо с требованием созвать внеочередное заседание парламента.

Заседание состоится 4 марта в 16.00. В его повестке дня - шесть вопросов, в том числе несколько законопроектов.

Кроме того, депутаты должны рассмотреть вопрос о Кабинете министров, а также деятельность МВД, СБУ, ГБР, НАБУ, Офиса генерального прокурора в сфере преодоления коррупции в Украине и укрепления правопорядка.

Председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявлял, что депутаты на внеочередном заседании будут рассматривать кадровые изменения в составе правительства.