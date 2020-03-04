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Глава МИД Литвы предлагает парламенту осудить попытки России переписать историю

Глава МИД Литвы предлагает парламенту осудить попытки России переписать историю
02:41 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс внес в парламент резолюцию, осуждающую попытки России переписать историю.

"Линкявичюс зарегистрировал проект резолюции, которой депутатам Сейма предлагается осудить "проводимый Российской Федерацией исторический ревизионизм и распространяемую дезинформацию, отрицающую роль Советского Союза как одного из основных инициаторов Второй мировой войны", - говорится в сообщении.

В проекте также осуждается попытка оправдать пакт Молотова - Риббентропа 1939 года и секретные протоколы к нему. Отмечается, что роль этих документов в "оккупации Центральной и Восточной Европы и десятилетиях угнетения доказана историческими источниками".

С этой резолюцией Сейму предлагается обратиться к Европарламенту, парламентам государств Центральной и Восточной Европы, международным организациям и мировому сообществу с призывом вместе сопротивляться историческому ревизионизму, который осуществляет Россия.

Кроме того, отмечается, что распространяемая Москвой дезинформация "предназначена для оправдания нынешней агрессивной политики против соседних государств, поощрения недоверия внутри западной общественности, раскола Евросоюза и НАТО".

Как сообщалось, в последнее время президент РФ Владимир Путин неоднократно обвинял Польшу в развязывании Второй мировой войны и оправдывал пакт Молотова - Риббентропа, утверждая, что у России не было другого выхода, кроме как подписать его.

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23 августа 1939 года СССР и нацистская Германия подписали так называемый пакт Молотова - Риббентропа и тайные протоколы к нему, совершив незаконный раздел Европы накануне Второй мировой войны.

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Парламент, Россия, История, Литва, Глава МИД, Попытки России переписать историю.
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