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СМИ: В Италии массово закрываются школы и университеты

СМИ: В Италии массово закрываются школы и университеты
16:29 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Власти Италии закрывают образовательные учреждения в целях борьбы с коронавирусом.

Все школы и университеты закрываются в Италии в качестве меры сдерживания распространения коронавируса COVID-19, сообщило в среду агентство АНСА со ссылкой на правительство страны.

По его данным, образовательные учреждения будут закрыты с четверга до 15 марта включительно.

Как сообщают итальянские СМИ, такое решение принял премьер Италии Джузеппе Конте на встрече с кабинетом министров.

Публикация официального декрета о закрытии школ ожидается позднее в среду.

В наиболее затронутых коронавирусом итальянских регионах, в частности в Ломбардии и Венето, школы и университеты были закрыты еще в конце февраля.

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По состоянию на 4 марта число скончавшихся вследствие заражения вирусом COVID-19 в Италии достигло 79, общее число подтвержденных случаев заражения - 2502. По данным главы службы гражданской обороны Анджело Боррелли, основная часть летальных исходов - 55 человек - приходится на область Ломбардия, заражений - 88% - на области Ломбардия, Эмилия-Романья и Венето.

Из положительной статистики Боррелли отметил, что итальянским медикам вылечить удалось уже 160 человек.

По данным Всемирной организации здравоохранения, Италия сейчас является одной из наиболее эпидемиологически неблагополучных стран наравне с Южной Кореей и Ираном.

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Италия, Вирус, Коронавирус, Covid-19.
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