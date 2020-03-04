Эпидемия коронавируса: Лувр вновь открыт для посещения

Новости мира:Сегодня, 4 марта, возобновил работу художественный музей Лувр в Париже.

Парижский музей Лувр, закрытый с 1 марта из-за коронавируса, в среду снова доступен для посетителей.

"Среда, 4 марта, Лувр открыт. Мы приносим свои извинения за доставленные неудобства", - говорится в сообщении музея в Facebook.

Музей Лувр был закрыт с 1 марта для посетителей из-за требований сотрудников принять меры безопасности в условиях эпидемии коронавируса.

Сотрудники музея отказались работать в связи с распоряжением правительства Франции запретить мероприятия с участием больше 5 тысяч человек из-за угрозы распространения коронавируса. Сотрудники музея требовали, чтобы их обеспечили средствами дезинфекции, а также установили защитные стекла между кассирами и посетителями.