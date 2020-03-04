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В Британии за сутки число инфицированных COVID-19 выросло на 34 человек

В Британии за сутки число инфицированных COVID-19 выросло на 34 человек
17:31 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Минздрав Великобритании сообщает о выявленных 85 случаях заражения коронавирусом.

В Великобритании число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа (COVID-19) достигло 85, сообщило в среду британское министерство здравоохранения.

"По состоянию на 09:00 (12:00 мск) 4 марта тест на коронавирус прошли 16 тыс. 659 человек, из которых 16 тыс. 574 показали отрицательный результат, а 85 - положительный", - информирует официальный аккаунт Минздрава в "Твиттере".

Таким образом, как отмечают британские СМИ, за сутки количество зараженных возросло на 34 человека.

Ранее в среду британская телерадиокорпорация BBC сообщила, что главный медицинский советник правительства Великобритании Крис Уитти считает вероятной эпидемию коронавируса в стране. При наихудшем сценарии заболеть коронавирусом могут до 80% жителей Великобритании, заявил он в программе BBC Breakfast. Он подчеркнул, что вероятность эпидемии COVID-19 в Великобритании есть, но утверждать, что заболевание обязательно станет эпидемией, нельзя.

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Британское правительство во вторник опубликовало план действий по борьбе с коронавирусом, в котором рассказывает о том, как следует действовать в кризисных ситуациях.

Согласно плану, если полиции не будет хватать сотрудников из-за коронавируса, то она на время кризисной ситуации займется только расследованием серьезных преступлений и поддержанием общественного порядка, говорится в плане. В больницах могут ограничить прием неэкстренных больных, а если врачей будет не хватать, то попросят вернуться к работе тех, кто ушел на пенсию.

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Великобритания, Вирус, Коронавирус, Covid-19.
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