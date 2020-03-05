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Коронавирус в Италии: закрыты все школы, за сутки почти 600 новых больных

Коронавирус в Италии: закрыты все школы, за сутки почти 600 новых больных
09:03 Сегодня Телеграф Украинская правда

Новости мира:Правительство Италии объявило о чрезвычайных мерах для борьбы с распространением крупнейшей вспышки нового коронавируса в Европе.

Жертвами коронавируса во всем мире стали 3285 человека, количество зарегистрированных случаев заражения на всех континентах превысило 95 тысяч.

В Италии за сутки обнаружили 587 новых больных, 28 человек умерли. Всего в Италии на COVID-19 заболели 3089 человек.

Министр образования Люсия Аззолина заявила, что школы и университеты по всей стране будут закрыты с 5 по крайней мере до 15 марта. 

Указ правительства предписывает "приостановление событий любого характера... которые влекут за собой концентрацию людей"  Он также предписывает проводить все крупные спортивные мероприятия, в том числе футбольные матчи без зрителей.

Коронавирус в мире: число инфицированных превысило 94 тысяч человек

В Испании подтверждены 57 новых случаев инфицирования.

В Иране заявили о 587 новых случаях инфицирования коронавирусом.

В СШВ зафиксировано 31 новых случаев заражения коронавирусом.

В Южной Корее общее количество инфицированных составляет 5755 человек, власти призвали граждан оставаться дома и предупредила о "критический момент" в битве за сдерживание коронавируса.

О первых случаях выявления вируса заявили в Словения, Венгрия, Польша

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Италия, Болезнь, Рим, Коронавирус в Италии, Люсия Аззолина.
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