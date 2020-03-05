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Коронавирус в мире: В Греции подтвердили 10 случай заболевания на COVID-19

Коронавирус в мире: В Греции подтвердили 10 случай заболевания на COVID-19
10:08 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Твиттер

Новости мира:Власти Греции из-за коронавируса решили закрыть школы в трех регионах страны.

Министерство здравоохранения Греции в четверг утром подтвердило десятый случай заболевания коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Инфекцию обнаружили у женщины, которая недавно путешествовала в Израиль и Египет с мужчиной, у которого коронавирус подтвердили в среду.

Пациентка была переведена в изолятор в больнице Патры на западе Греции.

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В среду представители Минздрава начали отслеживать всех, кто, как считается, находился в тесном контакте с девятым подтвержденным случаем в Греции. В частности, планируется проверить 53 человека, которые ехали на том же автобусе, что и он.

Правительство также объявило о чрезвычайных мерах в префектурах Илия, Закинтос и Ахаия в западной Греции. Школы, спортивные арены, кинотеатры, театры и места археологических раскопок будут закрыты на 48 часов.

Напомним, в мире число инфицированных коронавирусом превысило 94,7 тыс. человек.

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Греция, Коронавирус.
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