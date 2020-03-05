В Швейцарии зафиксировали первую смерть от коронавируса

Новости мира:Первая смерть в результате вспышки коронавируса зафиксирована в Швейцарии, умерла 74-летняя женщина.

Швейцарские медики объявили в четверг о первом в их стране случае смерти человека от коронавируса Covid-19, сообщает телерадиокомпания RTS.

Речь идет о 74-летней пациентке, которая с 3 марта была госпитализирована в кантоне Во. Врачи пояснили, что причиной смерти стал не только коронавирус, но и тот факт, что женщина страдала от серьезного хронического заболевания.

Согласно прогнозам властей, в течение четверга число заразившихся коронавирусом в Швейцарии превысит отметку в 100 человек.

Швейцарские медики напоминают, что особенно опасен вирус для людей старше 65 лет, страдающих от серьезных проблем со здоровьем. Им советуют по возможности не посещать общественные места. Кроме того, людям, которые чувствуют, что заболевают, медики советуют оставаться дома до полного выздоровления.

По данным полиции, женщина была госпитализирована в кантоне Во со вторника, 3 марта. Заболевшая находилась в зоне высокого риска и страдала хроническим заболеванием.

Сегодня первый случай заболевания коронавирусом был выявлен в Боснии и Герцеговине. Медицинские власти страны пока не предоставляют детали о зараженном.

По состоянию на 5 марта в Украине госпитализировали еще двух человек с подозрением на коронавирус. Оба госпитализированы в Черновицкой области и недавно вернулись из Италии. До этого в инфекционное отделение Черновицкой областной клинической больницы госпитализировали четырех человек.

Вчера представитель ВОЗ в Украине Ярно Хабихт спрогнозировал рост числа зараженных коронавирусом в стране.