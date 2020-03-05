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В Черновцах с подозрением на коронавирус госпитализировали еще четырех человек

В Черновцах с подозрением на коронавирус госпитализировали еще четырех человек
09:47 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Образцы анализов всех 4-х госпитализированных передали в лабораторию.

В Черновцах с подозрением на коронавирус госпитализировали четырех человек.

Об этом сообщается на странице Черновицкой областной государственной администрации в Facebook.

"В инфекционное отделение областной клинической больницы госпитализировали еще 4 буковинцев с признаками инфекционного заболевания. Образцы их анализов отправили в вирусологическую лабораторию Центра общественного здоровья для тестирования на наличие Covid-19", - говорится в сообщении.

В ОГА отмечают, что у черновчанина, у которого ранее обнаружили коронавирус, чувствует себя лучше. Его жена находится в изоляции, ее состояние также удовлетворительное, признаков заболевания нет.

В Украине еще у шестерых человек подозревают коронавирус

В то же время в ОГА заявили, что "новость о заражении черновчанина в Ривне коронавирусом - фейк".

Как сообщалось ранее, 3 марта в Украине подтвержден первый случай заражения коронавирусом - у мужчины, который с женой вернулся из Италии в Черновицкую область. Медики госпитализировали инфицированного, его жена находится на обсервации.

4 марта в ГУ "Ривненский областной лабораторный центр Минздрава Украины" сообщили, что в Ривне с подозрением на коронавирус госпитализировали студента, приехавшего из Черновцов.

Напомним, у жены инфицированного коронавирусом жителя Черновцов признаков заболевания нет.

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Минздрав, Черновцы, Коронавирус, Черновицкая ОГА, Covid-19.
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