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В ЕС запускают спецподразделение, отвечающее за кибербезопасность

В ЕС запускают спецподразделение, отвечающее за кибербезопасность
13:36 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: unsplash.com

Новости мира:В Европейском Союзе собираются создать спецподразделение, которое будет отвечать за кибербезопасность.

Учреждены Кибернетические силы Евросоюза быстрого реагирования, в состав которых вошли представители шести европейских государств. Инициатором их создания стала Литва.

Об этом сообщает Министерство обороны Литвы.

"Шесть европейских стран - Литва, Эстония, Хорватия, Польша, Нидерланды и Румыния - объединили усилия по борьбе с киберугрозами в создании совместных международных возможностей быстрого реагирования. Отныне международная команда быстрого реагирования (Cyber Rapid Response Team, CRRT - ред.) будет находиться в режиме ожидания на нескольких физических сайтах и готова немедленно отреагировать на кибератаку в случае ее возникновения", - говорится в сообщении. 

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Это было окончательно согласовано 4 марта в Загребе (Хорватия) в Меморандуме о взаимопонимании. Документ юридически разрешает работу таких групп в юрисдикциях разных стран, определяет механизм работы CRRT, правовой статус, роли и процедуры. Созданные гражданскими и военными экспертами, CRRT присоединятся к нейтрализации и расследованию опасных киберинцидентов практически или, при необходимости, физически. 

"Достигнув прорыва в укреплении национальных кибернетических сил, Литва также укрепляет международное сотрудничество, это будет способствовать отражению киберугроз, обмену знаниями, проведению совместных учений. Это конкретный пример того, как страны ЕС невоенными средствами могут содействовать повышению безопасности Европы, поддерживать усилия в деле обороны и сдерживания", – сказал по телефону из Загреба министр обороны Раймундас Кароблис. 

С инициативой создания таких сил Литва выступила в 2017 году, в прошлом году состоялись первые учения, а с начала этого года уже несёт дежурство международная команда из литовцев, голландцев, поляков и румын. По словам Кароблиса, киберсилы могут реагировать на инциденты в подписавших соглашение странах, а также в странах-наблюдателях, а в будущем – и в структурах ЕС. Министр уточнил, что статус наблюдателя получили Бельгия, Греция, Испания, Италия, Франция, Словения и Финляндия. 

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На церемонии подписания присутствовал и Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Разведслужбы Литвы в прошлом месяце объявили, что в киберпространстве Литвы прослеживается вредительская деятельность кибернетических мощностей России и Китая. 

В традиционной оценке угроз нацбезопасности отмечено, что самую большую угрозу для безопасности информационных систем и хранящейся в них информации представляет кибершпионаж разведслужб России, а новым фактором риска может стать развитие технологий 5G, если не будет уделяться должное внимание надёжности поставщика услуг или продуктов информационных технологий.

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ЕС, Минобороны, Литва, Кибербезопастность, Кибернетические силы.
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