В Швейцарии уже более 200 человек заразились коронавирусом

Новости мира:В Швейцарии за день зафиксировали более 100 случаев заражения коронавирусом.

В Швейцарии зафиксированы 210 случаев заражения коронавирусом.

Об этом информирует SWI.

"Цифры выросли в пятницу, Федеральное управление здравоохранения заявляет о 210 подтвержденных случаев", - говорится в сообщении.

В четверг совокупные данные федеральной власти и кантонов зафиксировали более 100 положительных случаев коронавирус по всей Швейцарии.

"Ситуация серьезная и продолжает усложняться, но нет причин для паники", - сказал представитель министерства здравоохранения Даниэль Кох на пресс-конференции в Берне.

В связи с распространением коронавирус, правительство классифицировал ситуацию в стране как «особое», в соответствии с федеральным Законом об эпидемии. Правительство Швейцарии запретил мероприятия и собрания с участием более 1000 человек и посоветовал людям держаться на определенном расстоянии друг от друга, избегать рукопожатий и воздерживаться от традиционного швейцарского поздравления с тройным поцелуем.

Напоминаем, по состоянию на 6 марта количество зарегистрированных случаев коронавирус составляет 100 055. Из них 80 556 - на материковом Китае, 6 593 - в Южной Корее, 3 858 - в Италии и 4 747 - в Иране.

Количество летальных случаев от вируса составляет 3398: 2931 – в Китае, 148 - в Италии и 124 - в Иране. В мире 55 672 человек уже выздоровели после Covid-19.

В Украине первый случай заболевания коронавирус обнаружили у черновчанина, который вернулся из путешествия по Италии.

"Цифры выросли в пятницу, Федеральное управление здравоохранения заявляет о 210 подтвержденных случаях", - говорится в сообщении.

В четверг совокупные данные федеральной власти и кантонов зафиксировали более 100 положительных случаев коронавируса по всей Швейцарии.

"Ситуация серьезная и продолжает усложняться, но нет причин для паники", - сказал представитель министерства здравоохранения Даниэль Кох на пресс-конференции в Берне.

В связи с распространением коронавируса, правительство классифицировало ситуацию в стране как «особую», в соответствии с федеральным Законом об эпидемии. Правительство Швейцарии запретило мероприятия и собрания с участием более 1000 человек и посоветовало людям держаться на определенном расстоянии друг от друга, избегать рукопожатий и воздерживаться от традиционного швейцарского приветствия с тройным поцелуем.

Напоминаем, по состоянию на 6 марта количество зарегистрированных случаев коронавируса составляет 100 055. Из них 80 556 - на материковом Китае, 6593 - в Южной Корее, 3858 - в Италии и 4747 - в Иране.

Количество летальных случаев от вируса составляет 3398: 2931 - в Китае, 148 - в Италии и 124 - в Иране. В мире 55672 человека уже выздоровели после Covid-19.

В Украине первый случай заболевания коронавирусом обнаружили у мужчины, который вернулся из путешествия по Италии.