Скачать
Суббота, 07.03.2020
Коронавирус в Украине - как отличить заболевание от гриппа
Коронавирус в Украине - как отличить заболевание от гриппа
Коронавирус в Черновицкой области: еще одного человека госпитализировали
Коронавирус в Черновицкой области: еще одного человека госпитализировали
"Будь частью команды": Ломаченко подтвердил дату боя с Лопесом
"Будь частью команды": Ломаченко подтвердил дату боя с Лопесом
СМИ: Бена Аффлека подозревают в новом романе
СМИ: Бена Аффлека подозревают в новом романе

Французская эпидемия: Медики зафиксировали новые случаи заражения и смертей

Французская эпидемия: Медики зафиксировали новые случаи заражения и смертей
16:31 Сегодня Телеграф Европейская Правда

Новости мира:Во Франции врачи зарегистрировали около сотни новых случаев заражения на коронавирус.

Во Франции в течение последних суток количество заражений новым корона-вирусом возросло более чем на 100, также двое людей умерли.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

Накануне сообщалось о 613 заражениях и 9 погибших. 

У члена руководящей коалиции Италии подтвердили коронавирус

В течение суток в регионах О-де-Франс и Нормандии умерли еще двое людей, в результате чего общее количество погибших на территории страны достигло одиннадцати.

Также было зафиксировано 103 новых случая заражения, в результате чего общее число заражений выросло до 716. 

В отдельных департаментах с понедельника на 15 дней будут закрыты детские сады и школы.

Коронавирус в Черновицкой области: еще одного человека госпитализировали

Власть заявляет, что эпидемия в стране сейчас выглядит неизбежной. 

Среди европейских стран больше всего от коронавирус пострадала Италия – по состоянию на 6 марта там зафиксировали 197 смертей и почти 4 тысячи заражений.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Франция, Заболевание, Заражение, Коронавирус.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Впервые за 120 лет украинцам могут ограничить использование воды: детали
02 Новый министр финансов рассказал, сколько будет зарабатывать
03 У Зеленского подтвердили, что Тигипко рассматривался на место премьера
04 Ваш психологический портрет: простой тест
05 Лучшие поздравления с наступающим 8 марта
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зеленский: В России появится новый президент
Зеленский: В России появится новый президент
В Иране от коронавируса умерла депутат парламента
В Иране от коронавируса умерла депутат парламента
Шестилетняя засуха закончилась: Намибию затопило
Шестилетняя засуха закончилась: Намибию затопило
Земля сформировалась гораздо быстрее, чем мы думали
Земля сформировалась гораздо быстрее, чем мы думали
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь