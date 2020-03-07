Французская эпидемия: Медики зафиксировали новые случаи заражения и смертей

Новости мира:Во Франции врачи зарегистрировали около сотни новых случаев заражения на коронавирус.

Во Франции в течение последних суток количество заражений новым корона-вирусом возросло более чем на 100, также двое людей умерли.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

Накануне сообщалось о 613 заражениях и 9 погибших.

В течение суток в регионах О-де-Франс и Нормандии умерли еще двое людей, в результате чего общее количество погибших на территории страны достигло одиннадцати.

Также было зафиксировано 103 новых случая заражения, в результате чего общее число заражений выросло до 716.

В отдельных департаментах с понедельника на 15 дней будут закрыты детские сады и школы.

Власть заявляет, что эпидемия в стране сейчас выглядит неизбежной.

Среди европейских стран больше всего от коронавирус пострадала Италия – по состоянию на 6 марта там зафиксировали 197 смертей и почти 4 тысячи заражений.