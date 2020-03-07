Коронавирус в Черновицкой области: еще одного человека госпитализировали

Новости Украины:В Черновцах еще у одного человека заподозрили коронавирус.

Еще один житель Черновицкой области госпитализирован в областную клиническую больницу в связи с подозрением на коронавирус COVID-19, сообщает областная государственная администрация (ОГА).

"Еще одного человека с подозрением на коронавирус госпитализировали сегодня, 7 марта, в областную клиническую больницу. Пациент имеет признаки инфекционного заболевания и прибыл из страны, где зафиксированы случаи заражения COVID-19", - говорится в сообщении ОГА на странице в Фейсбуке.

Таким образом, всего в области с подозрением на коронавирус госпитализированы 7 человек.

Напомним, в конце декабря 2019-го в КНР началась вспышка инфекции COVID-19 (ранее 2019-nCoV): вирус вызывает пневмонию нового типа.

3 марта в Украине впервые зафиксирован лабораторно подтвержденный случай коронавируса - в Черновцах, у мужчины, вернувшегося из поездки в Италию.