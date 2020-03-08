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Во Франции стремительно растет количество зараженных коронавирусом

Во Франции стремительно растет количество зараженных коронавирусом
01:17 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости мира:Во Франции уже более 900 человек заболели коронавирусом.

Число людей, заразившихся коронавирусом Covid-19 во Франции за сутки увеличилось на 336, сообщил в субботу вечером глава Главного управления здравоохранения страны Жером Саломон.

По его данным, число заболевших во Франции теперь - 949 человек. "То есть, на 336 человек больше, чем вчера", - сказал Саломон.

Коронавирус стал причиной смерти 16 пациентов, ещё 44 человек в настоящее время находятся в отделениях реанимации.

Все скончавшиеся от коронавируса - пожилые люди, страдавшие и от других заболеваний, пояснил Саломон.

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Франция, Вирус, Коронавирус.
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