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Бабиш: Италия должна запретить всем своим гражданам выезжать в Европу

Бабиш: Италия должна запретить всем своим гражданам выезжать в Европу
13:08 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:Премьер Чехии призвал Италию запретить её гражданам выезжать в Европу.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш считает, что Италия должна запретить всем своим гражданам ездить в Европу, чтобы обуздать новую вспышку коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Италия должна запретить всем своим гражданам выезжать в Европу, потому что мы не можем отдать такое распоряжение в Шенгене", - сказал Бабиш.

Чешская Республика сообщила о 26 подтвержденных случаях коронавирусной инфекции по состоянию на вечер субботы, большинство из которых были связаны с лицами, которые путешествовали из Италии или общались с кем-то, кто был там.

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Напомним, правительство Италии закрыло на карантин регион Ломбардия и еще 14 провинций до 3 апреля из-за распространения коронавируса.

По последним данным, число инфицированных в Италии достигло 5883 случаев, 233 человека умерли, 589 - вылечились.

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Италия, Чехия, Коронавирус, Андрей Бабиш.
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