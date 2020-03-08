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Человек с коронавирусм посетил конференцию на которой был Трамп

Человек с коронавирусм посетил конференцию на которой был Трамп
12:24 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира:Тесты на коронавирус показали положительный результат у посетителя конференции в Мэриленде.

В США в субботу зафиксировали первый случай инфицирования коронавирусом в Вашингтоне.nofollow

Также тест на коронавирус оказался положительным у одного из гостей Конференции консервативных политических действий в штате Мэриленд, которую посетил президент США Дональд Трамп, сообщает CNN.

"Первый положительный тест на коронавирус зафиксировали в Вашингтоне, кроме того, один из присутствующих на Конференции консервативных политических действий (CPAC) на прошлой неделе в штате Мэриленд оказался зараженным коронавирусом", - пишет CNN.

Трамп, говоря о коронавирусе, вспомнил о Зеленском

Как отмечается, первые лица государства не контактировали с больным, он, по предварительной информации, не присутствовал на мероприятиях с участием президента Дональда Трампа, вице-президента Майка Пенса и других американских чиновников.

Всего в США пока подтверждены 433 случая заражения коронавирусом, 15 человек умерли в результате болезни.

Как сообщалось, вспышка нового коронавируса (2019 nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами.

За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 58 странах. В Украине пока подтвержден один случай коронавируса.

Напомним, представители Конгресса США могут быть переведены на удаленный режим работы из-за эпидемии коронавируса.

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США, Конференция, Дональд Трамп, Коронавирус, Covid-19.
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