Эпидемия коронавируса: Законодателей США могут перевести на дистанционный режим работы

Новости мира:Представители Конгресса США могут быть переведены на удаленный режим работы из-за эпидемии коронавируса.

Палата представителей Конгресса США готовится к возможному переводу штатных сотрудников Конгресса на удаленную работу в связи со вспышкой коронавируса в стране. Об этом сообщает Голос Америки.

Подготовка к такому варианту развития событий началась "в связи с уникальными и необычными обстоятельствами, связанными со вспышкой коронавируса", — отмечает издание.

Американские финансовые регуляторы также готовят планы на случай непредвиденных обстоятельств, так как случаи инфицирования COVID-19 уже зафиксированы в Вашингтоне, а также в Нью-Йорке, Сан-Франциско и Нью-Джерси. Во всех этих городах есть офисы и представительства таких регулирующих органов, как Комиссия по ценным бумагам и биржам, Комиссия по торговле товарными фьючерсами и банковские регуляторы.

По данным Reuters, эти ведомства позволяют сотрудникам чаще работать в удаленном режиме, также ограничиваются командировки и отменяются конференции.

Как сообщалось ранее, по состоянию на утро воскресенья общее количество умерших от пневмонии, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 3,592 человека.

Напомним, аналитики Bloomberg подсчитали возможные убытки для мировой экономики из-за эпидемии коронавируса.