Скачать
Воскресенье, 08.03.2020
Коронавирус в Черновцах: Спасатели продезинфицировали автовокзалы и автостанции
Коронавирус в Черновцах: Спасатели продезинфицировали автовокзалы и автостанции
СМИ: Мировая экономика может сильно пострадать от COVID-19
СМИ: Мировая экономика может пострадать от COVID-19
Свитолина вышла в финал турнира в Монтерее (Видео)
Свитолина вышла в финал турнира в Монтерее (Видео)
8 марта - приметы и обряды в День Поликарпа
8 марта - приметы и обряды в День Поликарпа

Эпидемия коронавируса: Законодателей США могут перевести на дистанционный режим работы

Эпидемия коронавируса: Законодателей США могут перевести на дистанционный режим работы
09:53 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новости мира:Представители Конгресса США могут быть переведены на удаленный режим работы из-за эпидемии коронавируса.

Палата представителей Конгресса США готовится к возможному переводу штатных сотрудников Конгресса на удаленную работу в связи со вспышкой коронавируса в стране. Об этом сообщает  Голос Америки.

Подготовка к такому варианту развития событий началась "в связи с уникальными и необычными обстоятельствами, связанными со вспышкой коронавируса", — отмечает издание.

Американские финансовые регуляторы также готовят планы на случай непредвиденных обстоятельств, так как случаи инфицирования COVID-19 уже зафиксированы в Вашингтоне, а также в Нью-Йорке, Сан-Франциско и Нью-Джерси. Во всех этих городах есть офисы и представительства таких регулирующих органов, как Комиссия по ценным бумагам и биржам, Комиссия по торговле товарными фьючерсами и банковские регуляторы.

Коронавирус в Италии: На карантин закрывают 11 провинций

По данным Reuters, эти ведомства позволяют сотрудникам чаще работать в удаленном режиме, также ограничиваются командировки и отменяются конференции.

Как сообщалось ранее, по состоянию на утро воскресенья общее количество умерших от пневмонии, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 3,592 человека.

Напомним, аналитики Bloomberg подсчитали возможные убытки для мировой экономики из-за эпидемии коронавируса.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, Белый дом, Конгресс США, Коронавирус, Эпидемия коронавируса.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Чумак рассказал, почему ОГП не подписывал подозрения против Порошенко
02 Первые животные Земли были связаны сетью странных нитей (Фото)
03 Теплые пожелания с наступающим 8 марта в стихах и открытках
04 Зеленский о семье: Им не нравится моя работа
05 8 Марта 2020: красивые поздравления с Международным женским днем
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Подарок&quot; на праздник: чего ожидать от погоды на 8 марта
"Подарок" на праздник: чего ожидать от погоды на 8 марта
Ситуация на Донбассе: боевики ослабили обстрелы
Ситуация на Донбассе: боевики ослабили обстрелы
В Японии пропал украинский бегун Борисенко
В Японии пропал украинский бегун Борисенко
Из поколения в поколение: Google посвятил doodle всем женщинам мира (Видео)
Google посвятил doodle всем женщинам мира (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь