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Генсек ООН: Пришло время прекратить попытки изменить женщин и начать менять систему

Генсек ООН: Пришло время прекратить попытки изменить женщин и начать менять систему
18:46 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости мира:Генсек ООН считает, что 21 век должен стать столетием гендерного равенства.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает, что 21 век должен быть объявлен столетием гендерного равноправия.

Об этом он написал в колонке для воскресного выпуска газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Пришло время прекратить попытки изменить женщин и начать менять систему, которая мешает им раскрыть свой потенциал", - уверен он.

Генсек ООН напомнил, что, согласно всемирной статистике, на трех мужчин-депутатов приходится лишь одна женщина-парламентарий.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель записала специальный подкаст по случаю Международного женского дня. По ее мнению, мужчины должны быть активнее вовлечены в семейную сферу, в процесс ухода за нуждающимися и в воспитание детей. В таком случае у еще большего числа женщин получится реализоваться в деловой жизни.

"Женщины могут все. Это факт", - резюмировала канцлер.

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В Германии 8 марта отмечается как государственный праздник только в Берлине, сообщает Deutsche Welle.

Специальных мероприятий по этому случаю городским сенатом не предусмотрено. Тем не менее феминистическое объединение "Фрауен*кампфтаг" проводит демонстрацию, которая началась в 16.00 в районе Веддинг и завершится на центральной площади - Александерплац.

"Мы выступаем против таких течений "правой" идеологии как национализм, расизм в повседневной жизни, антисемитизм", - пояснили в организации.

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Многие из собравшихся принесли с собой плакаты с надписями: "Разнообразие и равноправие", "Нет – сексизму".

В целом ряде федеральных земель состоялись марши: в Кельне и Мюнстере (Северный Рейн - Вестфалия) на них вышли свыше 1 тыс. митингующих.

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Ангела Меркель, ООН, Права женщин, Антониу Гутерриш.
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