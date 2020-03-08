Генсек ООН: Пришло время прекратить попытки изменить женщин и начать менять систему

Новости мира:Генсек ООН считает, что 21 век должен стать столетием гендерного равенства.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает, что 21 век должен быть объявлен столетием гендерного равноправия.

Об этом он написал в колонке для воскресного выпуска газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Пришло время прекратить попытки изменить женщин и начать менять систему, которая мешает им раскрыть свой потенциал", - уверен он.

Генсек ООН напомнил, что, согласно всемирной статистике, на трех мужчин-депутатов приходится лишь одна женщина-парламентарий.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель записала специальный подкаст по случаю Международного женского дня. По ее мнению, мужчины должны быть активнее вовлечены в семейную сферу, в процесс ухода за нуждающимися и в воспитание детей. В таком случае у еще большего числа женщин получится реализоваться в деловой жизни.

"Женщины могут все. Это факт", - резюмировала канцлер.

В Германии 8 марта отмечается как государственный праздник только в Берлине, сообщает Deutsche Welle.

Специальных мероприятий по этому случаю городским сенатом не предусмотрено. Тем не менее феминистическое объединение "Фрауен*кампфтаг" проводит демонстрацию, которая началась в 16.00 в районе Веддинг и завершится на центральной площади - Александерплац.

"Мы выступаем против таких течений "правой" идеологии как национализм, расизм в повседневной жизни, антисемитизм", - пояснили в организации.

Многие из собравшихся принесли с собой плакаты с надписями: "Разнообразие и равноправие", "Нет – сексизму".

В целом ряде федеральных земель состоялись марши: в Кельне и Мюнстере (Северный Рейн - Вестфалия) на них вышли свыше 1 тыс. митингующих.