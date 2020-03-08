В Австрии уже 99 человек заразились коронавирусом

Новости мира:В Австрии почти 100 человек болеют новым типом коронавируса.

В Австрии по состоянию на воскресенье, 8 марта, количество лиц, заразившихся коронавирусом Covid-19, составляет 99 человек.

Об этом сообщает федеральное министерство по вопросам социальной защиты, здравоохранения, ухода и защиты прав потребителей Австрии, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

"Подтверждены случаи, по состоянию на 8 марта 2020 года, 8.00: 99 случаев", - говорится в сообщении на сайте.

Всего было проведено более 4,5 тыс. тестов на выявление возможного заражения новым типом коронавируса.

Больше всего инфицированных в столице Вене - 32 человека. Почти такое же количество зараженных коронавирусом - 31 человек - зафиксировано в федеральной земле Нижняя Австрия, которая окружает Вену. В целом же инфицирование коронавирусом было обнаружено во всех 9 федеральных землях республики.

При этом в стране фиксируется массовое распространение гриппа всего в течение сезона 2019/2020 зафиксировано более 240 тыс. случаев заболеваний, пока что болеют около 130 тыс. человек.

Напоминаем, в соседней с Австрией Италией с начала эпидемии коронавируса 5883 человека заболели этим вирусом, из них - 233 умерли, 589 выздоровели.

Всего в мире вследствие заболевания коронавирусом умерли 3594 человека. В то же время выздоровели 59965 инфицированных. Общее число зараженных во всех странах возросло до 106 тысяч 165 человек.