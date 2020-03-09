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Премьер Чехии хочет запретить итальянцам путешествовать по Европе

Премьер Чехии хочет запретить итальянцам путешествовать по Европе
08:29 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Премьер-министр Чехии заявил, что Италия должна запретить всем своим гражданам выезжать в Европу, чтобы обуздать новую вспышку коронавируса.

В связи с эпидемией коронавируса премьер-министр Чехии Андрей Бабиш считает разумным, чтобы Италия временно запретила своим гражданам путешествовать по Европе. Об этом Бабиш заявил в эфире телеканала ČT24.

"Единственное, что возможно сделать, это чтобы итальянский премьер-министр призвал граждан не ездить в другие страны Евросоюза. Мы не знаем, ограничиваются ли заражения в Италии лишь 16 миллионами человек на карантине", - сказал глава правительства Чехии.

По его словам, другие государства Шенгенской зоны не могут запретить въезд гражданам Италии, но у Рима имеется возможность ограничить их передвижение.

Кроме того, Бабиш посоветовал соотечественникам в Италии как можно быстрее вернуться в Чехию: "Даже тем, кто там работает, было бы лучше вернуться домой, пока ситуация в стране не станет понятной".

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МИД Чехии не рекомендует гражданам ездить в Италию, а начиная с 7 марта всех, кто возвращается из этой страны, отправляют на двухнедельный домашний карантин.

В понедельник, 9 марта, правительство Чехии планирует презентовать программу поддержки бизнеса в связи со вспышкой коронавируса.

По последним данным, заражение вирусом COVID-19 в Чехии подтверждено у 26 человек. Течение болезни у всех легкое.

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Италия, Чехия, Коронавирус, Covid-19.
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