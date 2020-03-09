В мире от COVID-19 вылечились 62 000 человек

Количество зарегистрированных случаев заражения на всех континентах превысило 110 тысяч, вылечились почти 62 000 человек
Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса
В Италии за сутки обнаружили 1492 новых больных, 133 человек умерли. Всего в Италии на COVID-19 заболели 7385 человек.
В Испании подтверждены 173 новых случаев инфицирования.
В Иране заявили о 743 новых случаях инфицирования коронавирусом.
В США зафиксировано 120 новых случаев заражения коронавирусом.
Во Франции обнаружили более 150 случаев инфицирования COVID-19.
В Китае за сутки зарегистрировано меньше 50 новых больных.
О первых случаях выявления вируса заявили в Албании и Бангладеш.
Напомним, Министерство иностранных дел Украины выпустило рекомендации гражданам в связи с распространением в мире коронавируса COVID-19.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опровергла распространенные мифы о коронавирусе.