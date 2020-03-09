Коронавирус добрался до НАТО: в штаб-квартире подтверждают наличие инфицированного

Новости мира:В штаб-квартире НАТО обнаружен сотрудник, зараженный коронавирусом.

В штаб-квартире Организации Североатлантического договора (НАТО) выявлен инфицированный коронавирусом сотрудник после посещения Италии.

Об этом говорится в заявлении на сайте Альянса.

"Мы можем подтвердить, что у одного сотрудника персонала НАТО в штаб-квартире НАТО в Брюсселе был выявлен положительный результат на COVID-19", - говорится в сообщении.

В то же время, говорится, что этот человек вернулся с отдыха в Северной Италии и с конца прошлой недели чувствовал себя нехорошо, были взяты анализы в связи с симптомами, похожими на лихорадку.

Сейчас этот сотрудник находится дома в самоизоляции. "Через несколько минут после получения результатов все непосредственные коллеги по работе были проинформированы. Они работают из дома с конца прошлой недели и продолжают делать это. Весь персонал в штаб-квартире НАТО был проинформирован о подтвержденном случае", - говорится в сообщении.

В НАТО продолжают следить за ситуацией на постоянной основе и принимают все необходимые меры.

Также сказано, что в Альянсе уже приняли превентивные меры для обеспечения защиты персонала и посетителей в штаб-квартире в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения, чтобы уменьшить риск дальнейшего распространения инфекции.